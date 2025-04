Видео улови скандал с капсулата на Безос: Полетът на Кейти Пери е фалшив?(ВИДЕО)

Необичаен момент при завръщането на капсулата New Shepard на Blue Origin породи вълна от спекулации онлайн. След кацането, основателят на компанията Джеф Безос тържествено отвори люка с помощта на специален инструмент, за да поздрави първия изцяло женски екипаж. Но видео кадри, заснети секунди по-рано, показват, че вратата се отваря отвътре и веднага след това се затваря — детайл, който предизвика съмнение.

- Реклама -

Конспиративните теоретици веднага се възползваха от този момент, обявявайки го за „неоспоримо доказателство“, че полетът е инсцениран.

Самият Безос се изненадал колко лесно се е отворила вратата, което допълнително подхрани съмненията. Макар и без съмнение ракетата да е достигнала Космоса, според наблюдатели видеото подчертава колко внимателно е било планирано всяко действие.

Какво казват експертите?

Д-р Даниел Джоли, специалист по психология на конспиративното мислене от университета в Нотингам, обяснява пред MailOnline:

„Космосът е труднодостъпен и неразбираем за повечето хора. Именно това го прави плодородна почва за съмнения и алтернативни теории.“

Основният аргумент на скептиците е, че при истински космически мисии вратите на капсулите се отварят само отвън и изискват намесата на екип от техници. В случая с New Shepard обаче капсулата изглежда може да бъде отворена и отвътре.

Рационалното обяснение

Причината за това е, че полетът на New Shepard едва преминава официалната граница на Космоса – линията на Карман, която се намира на височина от 100 км. Капсулата достига максимум 107 км – достатъчно, за да се счита за „космически полет“, но все още далеч от условията в орбита.

На тази височина атмосферата е силно разредена, но не е пълен вакуум, както е при пътувания до Международната космическа станция. Това означава, че капсулата не се нуждае от толкова усилени врати и термична защита, както традиционните космически кораби.

Освен това, след трагедията с Apollo 1, при която загиват трима астронавти поради невъзможност за бързо отваряне на люка отвътре, е въведен стандарт капсулите да могат да се отварят и от екипажа отвътре – мярка за безопасност, която е залегнала в съвременния дизайн.

Here's definitive proof that the Blue Origin mission was faked. pic.twitter.com/lVFPucEooX