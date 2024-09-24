ОФИЦИАЛНО: ПП-ДБ обяви водачите на листите си за предстоящите избори

Коалицията „Продължаваме Промяната-Демократична България“ съобщи водачите на листите си за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори.
Пълният списък на ПП-ДБ вижте тук:
МИР 1 Благоевград – Андрей Цеков
МИР 2 Бургас – Явор Божанков
МИР 3 Варна – Даниел Лорер
МИР 4 Велико Търново – Людмила Илиева
МИР 5 Видин – Любен Иванов
МИР 6 Враца – Деница Симеонова
МИР 7 Габрово – Богомил Петков
МИР 8 Добрич – Свилен Трифонов
МИР 9 Кърджали – Сабахтин Гьокче
МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов
МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев
МИР 12 Монтана – Ванина Вецина
МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев
МИР 14 Перник – Кирил Петков
МИР 15 Плевен – Богдан Богданов
МИР 16 Пловдив град – Асен Василев
МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов
МИР 18 Разград – Джипо Джипов
МИР 19 Русе – Мартин Димитров
МИР 20 Силистра – Богомил Петков
МИР 21 Сливен – Татяна Султанова
МИР 22 Смолян – Михал Камбарев
МИР 23 София град – Кирил Петков
МИР 24 София град – Надежда Йорданова
МИР 25 София град – Акад. Николай Денков
МИР 26 София област – Атанас Славов
МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски
МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева
МИР 29 Хасково – Асен Василев
МИР 30 Шумен – Акад. Николай Денков
МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов