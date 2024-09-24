ОФИЦИАЛНО: ПП-ДБ обяви водачите на листите си за предстоящите избори

Коалицията „Продължаваме Промяната-Демократична България“ съобщи водачите на листите си за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори.

Пълният списък на ПП-ДБ вижте тук:

МИР 1 Благоевград – Андрей Цеков

МИР 2 Бургас – Явор Божанков

МИР 3 Варна – Даниел Лорер

МИР 4 Велико Търново – Людмила Илиева

МИР 5 Видин – Любен Иванов

МИР 6 Враца – Деница Симеонова

МИР 7 Габрово – Богомил Петков

МИР 8 Добрич – Свилен Трифонов

МИР 9 Кърджали – Сабахтин Гьокче

МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов

МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев

МИР 12 Монтана – Ванина Вецина

МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев

МИР 14 Перник – Кирил Петков

МИР 15 Плевен – Богдан Богданов

МИР 16 Пловдив град – Асен Василев

МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов

МИР 18 Разград – Джипо Джипов

МИР 19 Русе – Мартин Димитров

МИР 20 Силистра – Богомил Петков

МИР 21 Сливен – Татяна Султанова

МИР 22 Смолян – Михал Камбарев

МИР 23 София град – Кирил Петков

МИР 24 София град – Надежда Йорданова

МИР 25 София град – Акад. Николай Денков

МИР 26 София област – Атанас Славов

МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски

МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева

МИР 29 Хасково – Асен Василев

МИР 30 Шумен – Акад. Николай Денков

МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов