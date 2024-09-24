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      ОФИЦИАЛНО: ПП-ДБ обяви водачите на листите си за предстоящите избори

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      Снимка: БГНЕС

      Коалицията „Продължаваме Промяната-Демократична България“ съобщи водачите на листите си за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори.
      Пълният списък на ПП-ДБ вижте тук:

      МИР 1 Благоевград – Андрей Цеков

      МИР 2 Бургас – Явор Божанков

      МИР 3 Варна – Даниел Лорер

      МИР 4 Велико Търново – Людмила Илиева

      МИР 5 Видин – Любен Иванов

      МИР 6 Враца – Деница Симеонова

      МИР 7 Габрово – Богомил Петков

      МИР 8 Добрич – Свилен Трифонов

      МИР 9 Кърджали – Сабахтин Гьокче

      МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов

      МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев

      МИР 12 Монтана – Ванина Вецина

      МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев

      МИР 14 Перник – Кирил Петков

      МИР 15 Плевен – Богдан Богданов

      МИР 16 Пловдив град – Асен Василев

      МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов

      МИР 18 Разград – Джипо Джипов

      МИР 19 Русе – Мартин Димитров

      МИР 20 Силистра – Богомил Петков

      МИР 21 Сливен – Татяна Султанова

      МИР 22 Смолян – Михал Камбарев

      МИР 23 София град – Кирил Петков

      МИР 24 София град – Надежда Йорданова

      МИР 25 София град – Акад. Николай Денков

      МИР 26 София област – Атанас Славов

      МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски

      МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева

      МИР 29 Хасково – Асен Василев

      МИР 30 Шумен – Акад. Николай Денков

      МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов

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      Антония Лазарова
      Автор: Антония Лазарова
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