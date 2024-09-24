вторник, 24.09.24
15.8 C
София
20 C
Пловдив
23.9 C
Варна
НА ЖИВО
Search Suggestions
      НачалоБългарияКрими

      Побой с винкел: 17-годишен е в болница

      0
      0
      Снимка: БГНЕС

      17-годишно момче е пострадало при сбиване в центъра на Кочериново, било е ударено в областта на главата с метален винкел. С разкъсно-контузна рана е закаран в благоевградска болница. Към момента не се съобщават подробности за състоянието му.

      Инцидентът е възникнал между група мъже около полунощ на 22 септември.

      Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Рила, работата по установяване на причините за инцидента и установяване на всички участници продължава.

      За случая е уведомен дежурен прокурор.

      - Реклама -
      Иванина Игнатова
      Автор: Иванина Игнатова
      СВЪРЗАНИ НОВИНИ

      ОСТАВИ КОМЕНТАР

      Моля, въведете коментар!
      Моля, въведете името си тук

      - Реклама -

      НАЙ-ЧЕТЕНИ СТАТИИ

      Зареждане...
      - Реклама -

      ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

      дедо на „Бърд“: Държавният департамент на САЩ препотвърждава позицията си за Пеевски
      Ugo на DJ Мартен: Не исках да разваля изненадата, че Камелия ще пее на живо за Джокович
      Ста мат на DJ Мартен: Не исках да разваля изненадата, че Камелия ще пее на живо за Джокович
      ДедоГАЛ на Ковачев: От РСМ трябва да се обяснят и извинят
      Вили на „Бърд“: Държавният департамент на САЩ препотвърждава позицията си за Пеевски

      КАТЕГОРИИ

      ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

      ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

      ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

      Пишете ни: novini@eurocom.bg

      ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

      89,465ПоследователиХаресване
      5,750АбонатиАбонирай се

      © Изработка от logicall.bg

        Настройки за поверителност и бисквитки