Побой с винкел: 17-годишен е в болница

17-годишно момче е пострадало при сбиване в центъра на Кочериново, било е ударено в областта на главата с метален винкел. С разкъсно-контузна рана е закаран в благоевградска болница. Към момента не се съобщават подробности за състоянието му.

Инцидентът е възникнал между група мъже около полунощ на 22 септември.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Рила, работата по установяване на причините за инцидента и установяване на всички участници продължава.

За случая е уведомен дежурен прокурор.