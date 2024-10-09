Земетресения във Вранча, усетени са и у нас

Земетресение с магнитуд 4 бе регистрирано в 01:48 ч. румънско (и българско) време в румънския сеизмичен район Вранча в окръг Бузъу, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Националния институт по геофизика.

Трусът е станал на дълбочина от 22 км в близост до градовете Бузъу (25 км северно), Фокшани (41 км югозападно), Браила (82 км западно), Плоещ (86 км североизточно), Галац (87 км западно) и Слобозия (94 км северно).

Сутринта в 5:56 ч., също в окръг Бузъу, е регистрирано по-слабо земетресение с магнитуд 2,5 на дълбочина от 107,4 км.

Съобщава се, че е усетено и у нас – в Разград и Русе, според информация в Европейския сеизмологичен център.