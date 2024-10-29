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          Валентин Железов свири Черно море – Левски на „Тича“

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          Валентин Железов ще бъде главен съдия на дербито от 14-ия кръг на Първа лига между Черно море и Левски. Сблъсъкът на „Тича“ е в неделя, 3 ноември, от 17:30 часа.

          Помощници на Железов ще бъдат Станимир Илков и Васил Шавов, а четвърти арбитър е Кристиян Колев. На ВАР-а ще оперират Владимир Вълков с асистент Йордан Петров, а Николай Петров е съдийски наблюдател.

          Васил Минев ще свири двубоя между Локомотив Пд и ЦСКА в събота от 14:30 часа, а Стоян Арсов ще ръководи Лудогорец – Хебър Пазарджик ден по-късно от 15:00.

          Всички наряди за 14-ия кръг:

          1 ноември 2024 г., петък, 17:30 ч.

          ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913

          ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

          4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков

          СН: Антон Симеонов Генов

          2 ноември 2024 г., събота, 12:00 ч.

          ФК Локомотив 1929 – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Драгомир Руменов Милев

          4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

          СН: Костадин Ангелов Гергинов

          2 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч.

          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дарин Василев Иванов

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

          СН: Ахмед Яшар Ахмед

          2 ноември 2024 г., събота, 17:00 ч.

          ФК Крумовград – Спартак 1918

          ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

          4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

          СН: Венцислав Иванов Гаврилов

          3 ноември 2024 г., неделя, 12:30 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ПФК Берое – Стара Загора

          ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Михаел Петков Павлов

          СН: Йордан Костадинов Иванов

          3 ноември 2024 г., неделя, 15:00 ч.

          ПФК Лудогорец 1945 – ФК Хебър 1918

          ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов

          4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Петър Георгиев Кузев

          СН: Радан Василев Мирянов

          3 ноември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

          ПФК Черно море – ПФК Левски

          ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

          4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

          СН: Николай Тодоров Петров

          4 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Септември Сф – ПФК Ботев АД

          ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев

          4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев

          СН: Стоян Маринов Алексиев.

          Красимир Попов
          Автор: Красимир Попов
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