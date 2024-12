НПО: Над 100 000 души са погребани в масов гроб край Дамаск (ВИДЕО)

Ръководителят на американската правозащитна организация „Сирийска оперативна група за извънредни ситуации“ Муаз Мустафа съобщи, че в масов гроб близо до Дамаск са погребани телата на поне 100 000 души, убити от режима на сваления президент Башар Асад, предаде Ройтерс.

Според Мустафа мястото се намира в района на Ал Кутайфа, на около 40 километра северно от сирийската столица, и е едно от петте масови гроба, които той е идентифицирал през годините. Той подчерта, че числото от 100 000 е „най-консервативната оценка“, като вероятно съществуват още подобни места, които не са официално установени.

