Илон Мъск нарече Джъстин Трюдо момиче

Милиардерът Илон Мъск нарече канадския премиер в оставка Джъстин Трудо момиче.

Това стана ясно от публикация на бизнесмена в собствената му социална мрежа „Екс“ (по-рано „Туитър“).

„Хей, момиче, ти вече не си губернатор на Канада. Така че няма значение, какви ги говориш“, написа Мъск.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.