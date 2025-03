ПРОВАЛ: Ново фиаско за „Старшип“ – мегаракетата на Мъск отново не успя (ВИДЕО)

Мегаракетата „Старшип“ на компанията SpaceX, предназначена за мисии до Луната и Марс, беше изстреляна от тестовата площадка Бока Чика в Тексас за нов тестов полет, предадоха световните агенции.

- Реклама -

С височина 123 метра (колкото 40-етажна сграда), „Старшип“ излетя в четвъртък малко след 17:30 ч. местно време (23:30 по Гринуич). Това беше осмото изпитание на революционната ракета.

Imagine not knowing about SpaceX and seeing this Starship explosion. Must be terrifying for a lot of people.



pic.twitter.com/tKu4C6jzTC