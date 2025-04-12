Почина именитият режисьор Тед Кочев

На 94-годишна възраст си отиде един от големите холивудски режисьори и продуценти – Тед Кочев.

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Роден в Торонто в семейството на български имигранти, Кочев остави незаличима следа в световното кино с филми като „Рамбо: Първа кръв“, „Уикенд при Бърни“, „Обучението на Дъди Кравиц“ и „Да се събудиш в страх“.

„През 2016 г. той получи българско гражданство и често изразяваше гордостта си от българските си корени“ – пише в публикация във фейсбук на Генералното консулство а България в Лос Анджелис.