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Италианските железници пускат COVID експрес

Трите вагона разполагат с 21 респиратора и също толкова монитори, ултразвуков апарат и носилки
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Италианските железници пускат медицински влак, оборудван като интензивно отделение. Той е в готовност да достигне всяка точка в Европа, където болниците са претоварени с пациенти от коронавирус. Трите вагона разполагат с 21 респиратора и също толкова монитори, ултразвуков апарат, носилки и друго оборудване, пише The Times.

Ще има и линия, свободна от Ковид. Влаковете ще се движат между Рим и Милано от началото на април, като всички пътници и служители ще бъдат тествани. По-късно подобни влакове ще има към туристическите дестинации Венеция, Флоренция и Неапол.

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