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Румяна Ченалова: Сега Гешев дължи НЕЗАБАВНО РАЗСЛЕДВАНЕ на БОРИСОВ

Коментар във Фейсбук

Трима българи по акт " Магнитски" санкционирани за корупция + фирмите им. Сега Гешев дължи НЕЗАБАВНО РАЗСЛЕДВАНЕ на БОРИСОВ и шайката, които са получавали парите. Корупция по българското наказателно право е ПОДКУП.

Той е активен и пасивен. Пасивният/ получаването/ се осъществява от длъжностни лица. Щом има активен, има и пасивен подкуп. Хайде Гешев, как ще постъпиш?! Разследвания и задържане или мълчание и бездействие? Бездействието автоматично те прави обвиняем по чл. 282 НК след това решение по акт "Магнитски".

Румяна Ченалова, Фейсбук

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