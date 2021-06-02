Румяна Ченалова: Сега Гешев дължи НЕЗАБАВНО РАЗСЛЕДВАНЕ на БОРИСОВ

Трима българи по акт " Магнитски" санкционирани за корупция + фирмите им. Сега Гешев дължи НЕЗАБАВНО РАЗСЛЕДВАНЕ на БОРИСОВ и шайката, които са получавали парите. Корупция по българското наказателно право е ПОДКУП.

Той е активен и пасивен. Пасивният/ получаването/ се осъществява от длъжностни лица. Щом има активен, има и пасивен подкуп. Хайде Гешев, как ще постъпиш?! Разследвания и задържане или мълчание и бездействие? Бездействието автоматично те прави обвиняем по чл. 282 НК след това решение по акт "Магнитски".

Румяна Ченалова, Фейсбук