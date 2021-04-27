Арестуваха трима бракониери в Бистрица

Със заповед за задържане до 24 часа са задържани: 26-годишен от село Логодаж, общ. Благоевград, 52-годишен от село Стоб, общ. Рила и 25-годишен от село Бараково, общ. Кочериново.

На 26 април в местността Сенокошки ливади, землище на село Бистрица, общ. Благоевград, тримата са ловували без изискващите се съгласно закона документи – разрешително за лов. На място е намерен убит дивеч. Това съобщиха от ОДМВР - Благоевград. Лицата са предали три законно притежавани ловни пушки. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство по чл.237, ал.1 от НК.