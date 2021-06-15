Доц. Мангъров: Не съм фен на Кантарджиев, но Кацаров забърка кашата

Румен Петков за Стойчо Кацаров: Тишината в кабинетите ражда безумия

ПО СИГНАЛ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ: Министерството на финансите влиза в АДФИ

Еврокомисарят по здравеопазването идва у нас, ще коментира стратегията за ваксините

САЩ и Русия връщат посланици

81 са новозаразените с коронавирус у нас, не са отчетени нови случаи в 8 области

Ген. Русев: Група от хора иска да изкара нечисти пилотите, които летят на руска техника МиГ-29

Ген. Русев за майор Терзиев: Аз съобщих на семейството му за смъртта, не видях укор

Лъчезар Борисов за министър Петков: Източил е сам язовира, за да отиде да се снима (ВИДЕО)

Алибегов: Като стане топло и видите, че ваксинираните ходят без маски, и вие ще го направите

Г-7 ще съперничи на Китай с грандиозен инфраструктурен план