Медиен апел: САЩ да помогнат на света с ваксините

САЩ уверено вървят към защита на американците от COVID-19. Сега е моментът да помогнат на останалия свят. Разпределянето на огромни ресурси за производството и разпространението на ваксини срещу COVID-19 ще бъде стъпка в най-добрата американска традиция и ще помогне на Вашингтон да развие своите геополитически и икономически интереси, пише The New York Times, цитиран от "Фокус".



За съжаление обаче, вместо да действа в съответствие със смела и всеобхватна стратегия за възможно най-ранната ваксинация в целия свят, администрацията на президента Джо Байдън се ограничава до тактически стъпки: тя дарява милиони дози на нуждаещи се страни, сигнализирайки, че е готова да да се откаже от редица патенти, които биха могли да допринесат за производството на ваксини.Това са добри стъпки, но са малко. „Следователно САЩ и останалите най-богати страни в света са изправени пред сериозно морално предизвикателство“, пише вестникът.



Без значителна корекция на курса и отчитане на липсата на финансиране за международния механизъм COVAX, глобалната ваксинация, подобна на тази, която се провежда в САЩ, може да започне едва през 2023 г. Подобна пропаст заплашва с най-тежките последици: стотици хиляди хора ще се разболеят и ще умрат от болест, която вече може да бъде преодоляна с ваксина. Според някои прогнози световната икономика ще се свие с трилиони долари и десетки милиони хора ще изпаднат в крайна бедност, тъй като вирусът ще засегне предимно най-уязвимите региони.



Тъй като недостигът на храна се увеличава и продължителността на живота намалява, светът ще страда все повече и повече от нестабилност. По-специално Колумбия вече е затънала в протести заради икономическите последици от пандемията, а Индия е изправена пред най-голямата хуманитарна катастрофа от едно поколение насам.



Байдън може да помогне на останалия свят, като обяви, че САЩ ще помогнат, както и да създаде агенция, която да наблюдава увеличаването на производството на ваксини. Федералното правителство има достатъчно правомощия да принуди фармацевтичните компании да участват в този процес и да отвори обмена на критична информация и технологии. Освен това Конгресът вече е отпуснал 16 милиарда долара за разширяване на производството, въпреки че по-голямата част от това финансиране не е изразходвано. Администрацията може да създаде и комплекси с държавно участие в капитала, които ще се справят с този проблем.



Като се има предвид това, усилията за увеличаване на производството в САЩ трябва да вървят ръка за ръка с кампания, която поставя същите цели в други страни. Коронавирусът няма да изчезне обозримо бъдеще. Ако са необходими реваксинации и бърза реакция в борбата с нови щамове, това ще бъде много по-лесно да се направи, при условие че доставки може да бъдат получени от същия регион.



Страните с ниски и средни доходи поискаха да им бъде разрешено да произвеждат ваксини на тяхна територия. В същото време много от тях имат инфраструктура, която може да бъде преработена за текущи нужди, както и опит в създаването на други сложни фармацевтични продукти, които ще са от полза.



Предстоящата среща на върха на Г7 също предоставя на Байдън чудесна възможност да подтикне други страни с високи доходи да увеличат своя принос в глобалната кампания за ваксинация. Въпреки това, би било добра идея да се проведе глобална среща за ваксините, на която световните лидери и производителите на препарати срещу COVID-19 ще имат възможност да разработят конкретен план за обмен на технологии и разширяване на производството, за да отговорят на нуждите от ваксини по целия свят.



„Ваксинирането на целия свят изисква лидерство и ниво на международно сътрудничество, което много хора може да намерят за нереалистично. Ако обаче САЩ успеят да осигурят такова ниво на лидерство и настояват за такова сътрудничество, тогава ще бъдат спасени милиони животи и светът ще има нов модел за решаване на някои от проблемите, които са от международен мащаб“, заключава The New York Times.