Колко време оцелява коронавирусът върху различни повърхности?

Докато първичното разпространение на COVID-19 е чрез частици, наречени аерозоли, вирусът може да се разпространява и чрез т. нар. „фомити“ – предмети, съдържащи патогенни микроорганизми, съобщават световни учени.

Новият коронавирус най-често се разпространява чрез личен контакт по т. нар. въздушно-капков път. Предава се от кихане, кашляне, като неотдавнашни проучвания показват, че е в състояние да остане заразен във въздушни частици за повече от 3 часа.

Натрупват се все повече доказателства, че аерозолите могат да останат във въздуха и върху различни повърхности и съответно да играят роля при предаването на вируса. Различни изследователски екипи търсят отговора на въпроса “Колко дълго вирусът може да оцелее върху различни повърхности?”

В началото на пандемията, изследване, публикувано в The New England Journal of Medicine, показва, че COVID-19 може да оцелее върху различни повърхности за различен период от време, като върху пластмаса и неръждаема стомана вирусът може да бъде открит три дни след „заразяването“ и количеството му (вирусният товар) намалява значително с времето. Понастоящем има противоречиви доклади относно времето за оцеляване на SARS-CoV-2 върху различни повърхности.

Неръждаемата стомана – това проучване показва, чe коронавирусът е изключително стабилен върху повърхности от неръждаема стомана при стайна температура (> 28 дни при 20°C и 50% относителна влажност), но е по-малко стабилен при повишени температури (7 дни при 30 °C и <48 часа при 40 °C).

Банкноти – устойчивостта на вируса както върху хартиени, така и върху полимерни банкноти е от особено значение, като се има предвид честотата на циркулация и възможността за прехвърляне на жизнеспособен вирус не само между индивиди, а и в различни географски региони. Данните от проучването показват, че SARS-CoV-2 се запазва върху двата вида банкноти до 28 дни при 20 °C, макар и с по-бърза скорост на инактивиране върху полимерни банкноти.

Стъкло – според получените резултати се установява наличие на инфекциозни вирусни частици върху стъкло до 22 дни при 22 °C и до 7 дни при 35 °C. Това е важно, като се има предвид, че сензорните устройства, като мобилни телефони, банкомати, каси за самообслужване в супермаркети и автомати за чекиране на летища, са повърхности, свързани с висок риск за предаване на коронавирусна инфекция.

Памучен плат – доказано е, че устойчивостта на SARS-CoV-2 върху памук е значително по-кратка, отколкото при непорести повърхности.

Представените данни показват, че при температура от 20 °C инфекциозният SARS-CoV-2 може да бъде открит върху всички изследвани непорести повърхности до 28 дни след инокулацията. Установено е, че фактори като висока температура и UV светлина могат да ускорят разрушаването на вирусните частици. Проучването показва, че при повишаване на температурата (при постоянна влажност) драстично намалява времето на оцеляването на вируса.

Данните, представени в описаното по-горе изследване, са получени при контролирани условия с фиксирани температури, относителна влажност, матрица на окачването и в отсъствие на светлина (тъй като SARS-CoV-2 е показал, че може да бъде бързо инактивиран от симулирана слънчева светлина), което може да обясни засилената жизнеспособност, наблюдавана в това проучване. Данни от подобни проучвания на други изследователски екипи показват, че жизнеспособността на вируса и времето за оцеляване върху повърхности зависи както от природата на самата повърхност, така и от условията на средата .