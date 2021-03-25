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Мутафчийски алармира: Болни от Covid-19 развиват непознат досега диабет

За щастие, за повечето болни това е преходно състояние
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Председателят на Националния оперативен щаб проф. Венцислав Мутафчийски предупреди за непознат до този момент диабет, който някои болни от Ковид развиват.

"В резултат на прилагането на големи дози кортикостероиди и дексаметазон се провокира  неоткрит досега диабет при заразените с коронавирус. За щастие, за повечето болни това е преходно състояние, както и високото кръвно. Това е страничен ефект от лечението, съчетано с действието на вируса. След около три месеца от преболедуването този диабет изчезва при болните", уточни Мутафчийски.

Снимка: Булфото

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