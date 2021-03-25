Мутафчийски алармира: Болни от Covid-19 развиват непознат досега диабет

Председателят на Националния оперативен щаб проф. Венцислав Мутафчийски предупреди за непознат до този момент диабет, който някои болни от Ковид развиват.

"В резултат на прилагането на големи дози кортикостероиди и дексаметазон се провокира неоткрит досега диабет при заразените с коронавирус. За щастие, за повечето болни това е преходно състояние, както и високото кръвно. Това е страничен ефект от лечението, съчетано с действието на вируса. След около три месеца от преболедуването този диабет изчезва при болните", уточни Мутафчийски.

Снимка: Булфото