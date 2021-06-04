Асен Василев: Няма яснота дали ще има последици за санкционираните от САЩ

Велислава Дърева: Голямата лява коалиция на БСП не е нито широка, нито лява

Стела Балтова: Продължава държавата помощ за туроператорите поне до края на годината

АКЦИЯ: РИОСВ-Смолян и "Четири лапи" спасиха малко мече

Гергана Паси: Санкциите на САЩ бяха предвидими

Антоанета Цонева: Визираният от САЩ политически лидер е Бойко Борисов

Задържаният за убийството на 7-годишно дете му е роднина

Ива Митева: Бойко Борисов твърдеше, че е глупост да се гласува и с хартии, и с машини