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Къци Вапцаров: Може ли човек да гласува за някого, придружавал шефа да инспектира мантинели

Коментар във Фейсбук
19 мVox Populi 2242

Не разбирам, всички ли които са ги давали по телевизията последната година, трябва да са в листите. Може ли човек да е толкова наивен, да гласува за някого, просто щото е популярен от телевизора (и то с това че придружаваше шефа, да инспектират мантинели). Несериозно е, политиката би трябвало да е сериозно занимание.

Къци Вапцаров, Фейсбук

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