Проф. Чорбанов: Всичко едва започва

Янаки Стоилов: Програмата на "Има такъв народ" е по-близка до тази на ГЕРБ, а не на БСП

Хаджигенов: Манолова и Дончева цопнаха в създадената от тях кална локва

Иван Бакалов: Борисов може да се върне на бял кон, но само в цирка

Румен Христов: Национално отговорно е да предложим кабинет с 4-годишен хоризонт (ВИДЕО)

Съдът остави в ареста Атанас Соколов, обвинен в убийство на приятелката си

Иван Бакалов: Новият парламент може и да освободи Гешев

НСИ: Населението на България намаля с близо 35 хиляди души за година