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14-годишен без книжка успя да избяга на полицията след гонка

По случая се води досъдебно производство
2 мКрими 324

Непълнолетен и неправоспособен избягал при опит за полицейска проверка във Влинград. Това съобщиха от ОД на МВВ в Пазарджик. Вчера в ранния следобед на улица във Велинград автопатрул при участъка в Ракитово засякъл мотопед без регистрационни табели.

Полицаите незабавно подали сигнал със светлинната и звукова уредба на служебния автомобил на водача да спре. Вместо това той увеличил скоростта и успял да избяга. В резултат на предприетите действия скоро беглецът бил установен. С изненада униформените установили, че това е 14-годишен жител на курортния град. С него работи инспектор „Детска педагогическа стая”, а по случая се води досъдебно производство.

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